Que vous soyez amateurs de BD ou non, il y en a certaines à côté desquelles on ne peut pas passer et “Tanger sous la pluie” en fait partie.

Une histoire en 2 temps

Les biographes disent que Matisse a fait deux voyages à Tanger entre 1912 et 1913. Les récits ne sont pas très précis mais cela a tout de même inspiré le scénariste Fabien Grolleau et son acolyte bruxellois: le dessinateur Abdel de Bruxelles, un artiste solaire qui est passé nous voir dans Bruxelles Matin pour parler de cette magnifique histoire aux couleurs du Maroc, son pays d’origine.

L’idée était de trouver une porte vers l’imaginaire en utilisant des éléments de l’histoire ayant réellement existés.

Oui, les voyages à Tanger ont réellement eu lieu. C’est le point de départ de cette histoire. Pareil pour sa muse, la prostituée Zohra et la chambre 35 qu’il occupait à l’Hôtel Villa de France. Mais chuuut... On ne vous en dira pas plus pour éviter de vous spoiler cette histoire magnifique.

Une collaboration

Au départ, le scénariste Fabien Grolleau a demandé à notre dessinateur ce qu’il aimerait dessiner. Comme cela faisait sens dans la double culture de cet artiste de parler de ce voyage au Maroc du célèbre peintre français Matisse, la collaboration a pu très aisément se faire.

Abdel de Bruxelles s’est ainsi basé sur ce que Matisse avait l’habitude de faire en fin de carrière: à savoir, une simplification des dessins, sans trait autour des cases, sans même dessiner des yeux dans les lunettes de Matisse afin de laisser cet artiste assez mystérieux et introspectif dans l’esprit des lecteurs.

Dessiner des yeux à Matisse lui donnait un air grotesque en bédé !

Cela permet à chacun de se faire sa propre idée du personnage et de voyager dans une sorte d’imaginaire cadré par une certaine réalité.

Bruxelles, ma belle…

Issu de l’immigration, Abdel de Bruxelles est franco-marocain et souhaite réellement marquer son appartenance à Bruxelles en utilisant ce pseudo qui est “Abdel de Bruxelles”. Sa commune de cœur est Saint-Gilles, là où il est arrivé au tout début en débarquant chez nous. Il a déjà dessiné Bruxelles mais il n’a pas encore eu l’occasion de dédier une BD à notre magnifique ville. Cela dit, ce dessinateur bruxellois n’est absolument pas contre. L’appel est donc lancé… Affaire à suivre !

Oui mais alors, qui est Matisse ? Faites-vous votre propre idée en allant vous procurer cette BD. Elle est accessible à un très large public et validée par l’équipe de Bruxelles Matin.