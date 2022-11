Un dessin de Tintin, estimé entre 2,2 et 3,2 millions d'euros, bientôt exposé à Bruxelles

Le dessin original réalisé par Hergé en 1942, qui illustre encore aujourd'hui l'album "", sera vendu aux enchères en février. Estimée entre 2,2 et 3,2 millions d'euros, l'oeuvre sera exposée à Bruxelles du 10 au 14 janvier, préalablement à la vente parisienne, a communiqué Artcurial mercredi.

Le 10 février prochain, la maison française de ventes aux enchères d'œuvres d'art et d'objets de collection Artcurial dévoilera un dessin de Hergé réalisé pour la couverture de l'édition dite "grande image" de 1942 de l'album "Tintin en Amérique".

"Ce grand dessin à l'encre de Chine sera repris en 1946 pour la couverture de l'édition couleurs de cet album. Il est encore publié en couverture de nos jours. Estimée entre 2,2 et 3,2 millions d'euros, c'est une œuvre exceptionnelle et unique qui aura su fasciner plusieurs générations de lecteurs sans perdre sa modernité", explique la directrice d'Artcurial Bruxelles Vinciane De Traux

"Tintin en Amérique" est le troisième volume et l'un des plus vendus au monde de la série. Publié à l'origine dans le journal "Le Petit Vingtième", les Aventures de Tintin étaient éditées en albums noir et blanc dès 1932.

En 1942, les éditions Casterman ont opté pour une couverture pleine page en couleurs. En 1946, le dessin dont il est question était publié en couverture de la première édition en couleurs de l'album "Tintin en Amérique". Il s'agit toujours de la couverture actuelle.

Les tintinophiles pourront découvrir ce dessin du 10 au 14 janvier chez Artcurial Bruxelles.