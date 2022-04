Un dessin de Michel-Ange pourrait être adjugé 30 millions d’euros

Pour Stijn Alsteens, directeur international du département des Dessins anciens chez Christie’s, ce dessin ne manquera pas de susciter l’intérêt des collectionneurs. "Depuis la découverte en 2001 d’un dessin de Michel-Ange au Château Howard, aujourd’hui conservé au J. Paul Getty Museum, un dessin d’une telle beauté et d’une aussi grande importance par l’une des figures majeures de l’histoire de l’art n’avait pas ressurgi", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Cette feuille de grandes dimensions, en bel état de conservation, passera sous le marteau le 18 mai prochain à Paris lors de la vente "Maîtres anciens et du XIXème siècle". C’est la deuxième fois qu’elle apparaît sur le marché. Cette œuvre devait être mise aux enchères en 2019 mais le gouvernement français l’avait classé Trésor national et avait interdit son exportation. Toutefois, à l’issue du délai légal de trente mois, elle retrouve sa liberté et bénéficie cette fois d’un certificat d’exportation hors de France.

Christie’s estime dorénavant qu’elle pourrait être adjugée aux alentours de 30 millions d’euros. Un montant qui permettrait d’établir un nouveau record de vente pour Michel-Ange. L’actuel tenant du titre est "Étude d’homme nu", qui est passé sous le marteau pour plus de 8 millions de livres sterling en 2000 à Londres. Avant sa mise en vente le 18 mai, il est prévu que "Un jeune homme nu (d’après Masaccio) entouré de deux autres figures" soit exposé à Hongkong et à New York.