Un des plus importants barons de la drogue en Europe jugé à Liège

Jos L. fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Le dossier liégeois n’est qu’une des nombreuses affaires le concernant. Il figure sur la liste des " Europe’s most wanted fugitives ", les criminels les plus recherchés d’Europe. A la mi-mars, le signalement émis par les Pays-Bas s’est enrichi d’un portrait-robot actualisé et d’une récompense augmentée à 200.000 euros (contre 75.000 auparavant) pour l’information qui mènerait à son arrestation.