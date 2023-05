Un dernier triplé et puis s'en va : Jérémy Perbet n'accompagnera pas le RFC Liège en Challenger Pro League

Jérémy Perbet, l'un des grands artisans de la montée du RFC Liège en Challenger Pro League (D1B), a disputé dimanche son dernier match avec le maillot sang et marine : l'attaquant français de 38 ans a décidé de quitter le club liégeois. Sa future destination n'est pas encore connue.

"Vendredi, au terme d’un premier entretien avec notre coach et d’un second avec notre directeur général, Jérémy Perbet a exprimé le souhait de quitter le club et de ne pas prester sa dernière année de contrat, peut-on lire sur le site officiel du RFCL. Terminer en beauté et en totale communion avec ses coéquipiers et les supporters, voilà ce qui était sa seule demande ! Cette victoire contre Knokke (6-2, ndlr) dans un stade comble, trois nouveaux buts et le titre de meilleur buteur de Nationale pour la seconde saison consécutive ont assurément permis à Jérémy de finir en apothéose son parcours de deux saisons au RFCL."

"Décision très difficile à prendre, mais mûrement réfléchie, et surtout avec le sentiment du devoir accompli, d’avoir tout donné pour le club et d’avoir atteint les objectifs collectifs et personnels, a pour sa part commenté Jérémy Perbet sur les réseaux sociaux. J’ai eu beaucoup de chance de faire partie de ce club mythique. Merci au Président, au staff, à vous supporters et bien sûr à mes coéquipiers pour ces deux années ponctuées par ce retour dans le monde Pro. Une certaine tristesse m’anime aujourd’hui, mais à partir de demain, je serai déjà tourné vers de nouveaux objectifs en gardant en moi ces magnifiques souvenirs. Vous allez sincèrement me manquer."