Un dernier tir au but cruel pour les USA, éliminés pour un cheveu… littéralement

La Suède a fini par émerger face aux USA dimanche en huitième de finale du mondial féminin de football au terme d’une séance de tirs au but rocambolesque. Un dénouement cruel pour les USA, éliminés… pour quelques millimètres.

Incapables de marquer lors des 120 premières minutes, USA et Suède ne sont pas montrés particulièrement adroits lors de la séance. Après les 5 premiers tirs au but shootés de part et d’autre, le score était toujours de parité (3-3). Les deux équipes ont poursuivi à outrance jusqu’à l’erreur de Kelly O’Hara.

Comme Megan Rapinoe et Sophia Smith, la joueuse américaine s’est loupée et a offert une première opportunité à la Suède de tirer pour la victoire.

Lina Hurtig s’est alors élancée pour offrir la victoire à son équipe mais son tir a été stoppé en deux temps par la gardienne américaine Alyssa Naeher. Un arrêt en deux temps qui a été scruté attentivement par la 'Goal line technology". Quelques secondes se sont alors très lentement écoulées, alors que le suspense était insoutenable pour les deux équipes. L’arbitre de la rencontre Stéphanie Frappart a finalement accordé le but aux Suédoises, qualifiées pour les quarts de finale de la compétition.

Les championnes en titre américaines sont éliminées.