Un dernier roman inédit de Céline, "La Volonté du roi Krogold", sera publié en avril

Un dernier roman inédit retrouvé dans les manuscrits de l’écrivain français Louis-Ferdinand Céline, La Volonté du roi Krogold, doit être publié en avril, a annoncé la maison d’édition parisienne Gallimard.

Ce conte médiéval que Céline (1894-1961) appelait une "légende gaélique" paraît le 27 avril, selon un programme envoyé vendredi soir par l’éditeur. Gallimard a précisé qu’il en publierait deux versions, l’une tapée à la machine par l’auteur, "datant de la première moitié des années 1930", et intitulée "La Légende du roi René", puis le manuscrit portant le titre finalement retenu, "pouvant être daté de 1939-1940". "Ces deux pièces majeures, inédites et diversement incomplètes, relèvent d’un même projet tout en se distinguant par d’importantes évolutions stylistiques et narratives", a précisé la maison d’édition.

Elles proviennent des près de 1.200 feuillets manuscrits que Céline, fervent collaborationniste, avait laissés derrière lui en fuyant Paris pour l’Allemagne en juin 1944. Confisqués par un résistant, puis mis à l’abri pendant trois quarts de siècle, ces écrits sont réapparus de manière inattendue en 2021. Ils ont donné lieu à deux romans inédits publiés en 2022, Guerre et Londres.

Ce nouveau roman, "dont les épisodes principaux se déroulent entre Bretagne et Scandinavie", raconte "la guerre menée par le Roi Krogold contre le prince félon Gwendor, le meurtre du procureur Morvan par le trouvère Thibaut, la passion de Joad pour la belle Wanda", a expliqué Gallimard. Céline n’avait pas convaincu son éditeur, Denoël, de publier cette œuvre qui se distinguait nettement du reste de ses romans, des fictions réalistes contemporaines. On en trouve des extraits dans l’un d’eux, Mort à crédit.

Une nouvelle inédite issue des mêmes manuscrits, La Vieille dégoûtante, doit par ailleurs paraître le 23 mars, dans le numéro 655 de La Nouvelle Revue française consacré en bonne partie à Céline. Gallimard doit enfin ultérieurement refondre les volumes de la Bibliothèque de la Pléiade consacrés à Céline, ainsi que le roman Casse-pipe, paru inachevé en 1949, et qui sera augmenté de passages inédits.