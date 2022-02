Un dernier hommage a été rendu à Dean, enfant de 4 ans assassiné, au cœur de Bruxelles

Après sa libération en 2018, sa peine ayant été entièrement purgée, plus aucune mesure judiciaire ne lui était imposable. Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) s’est exprimé à ce sujet en précisant qu’aujourd’hui, un condamné libéré peut continuer à être suivi pendant 15 ans.

"Depuis la disparition de Nathalie, j’ai parlé à 11 ministres de la Justice et je n’ai pas vu assez de changements", a défendu Éric Geijsbregts. "Je voudrais que les victimes aient plus de droits, car je trouve qu’il y a plus d’attention portée aux droits des auteurs qu’à ceux des victimes… Les suspects restent par exemple souvent en liberté conditionnelle avant les procès, mais ils devraient être surveillés avec des bracelets électroniques."

Dave De Kock a nié mardi avoir enlevé et tué Dean Verberckmoes devant la chambre d’aide juridictionnelle internationale d’Amsterdam. Celle-ci doit décider si le trentenaire, pour l’instant incarcéré aux Pays-Bas, doit être remis à la Belgique, qui a demandé son transfert.