Un député bruxellois veut exclure les harceleurs des transports en commun : est-ce la bonne mesure ?

Catherine, une auditrice d’Anderlecht, est intervenue à ce sujet sur notre antenne : "C’est ridicule, ce député ne comptabilise pas le nombre d’agressions verbales que les passagers subissent sur les quais, dans les métros, etc. Comment voulez-vous faire pour contrôler tout cela ? C’est impossible. C’est très bien d’interdire la vente d’abonnements, mais ils prendront des tickets. Il faut beaucoup plus de contrôles sur les quais et dans les métros, etc. Nous avons 2 stations à risque ici à Anderlecht et la police n’est jamais présente. Nous avons besoin de plus de contrôles pour plus de sécurité."