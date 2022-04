Un député britannique soupçonné d'avoir regardé une vidéo pornographique au Parlement démissionne : cinq questions pour comprendre l’affaire qui secoue la politique au Royaume-Uni

Mais avant cela, plusieurs voix s’étaient élevées au sein du parti au pouvoir, dénonçant une "attitude inacceptable" et assurant que "des mesures seront prises".

Deux jours après la divulgation de l’affaire, le parti a décidé d’exclure le député de ses rangs bien que ce dernier a assuré qu’il collaborerait avec la commission dans l’enquête qu’elle doit mener à son encontre. Cela ne signifie pas que Neil Parish n’assistera plus aux débats du Parlement mais il sera considéré comme un député indépendant.

Quelle est la défense de Neil Parish ?

Interrogé par la BBC le jour de sa suspension, Neil Parish a assuré être "embarrassé" par la situation. "C’est embarrassant pour ma femme et ma famille et c’est ma principale préoccupation pour le moment", a-t-il répondu au média britannique. Questionné sur une potentielle erreur, l’homme a dans un premier temps assuré qu’il attendait les conclusions de l’enquête ouverte à son sujet, assurant qu’il se retirerait de ses fonctions si cette dernière démontrait qu’il était coupable d’entorse aux bons comportements que requiert sa fonction.

À nouveau interrogé sur Sky News, le conservateur a ensuite donné plus de détails sur les circonstances des faits qui lui sont reprochés. Il a précisé qu’il avait bien ouvert un fichier "par erreur" sur son téléphone portable. Il a encore assuré qu’il poursuivrait son "devoir" le temps que l’enquête débouche sur une conclusion.

Mais au lendemain de ces propos, la pression était visiblement trop forte et Neil Parish a démissionné de ses fonctions. Dans une interview accordée à la BBC, il a reconnu le "tollé" et les "dommages" qu'il a causés à sa famille et à sa circonscription dans le Devon, avant de décider que "cela ne valait tout simplement pas la peine de continuer".

"Ce qu'il s'est passé (la première fois, NDLR), c'est que je regardais des tracteurs", a-t-il assuré. "Je suis tombé sur un autre site qui avait un nom similaire et j'ai regardé pendant un moment, ce que je n'aurais pas dû faire", a-t-il tenté d'expliquer. "Mon plus gros crime est qu'à une autre occasion, j'y suis allé une seconde fois et c'était cette fois délibéré. J'attendais de voter à côté de la chambre", a-t-il raconté, au bord des larmes.

Le désormais ex-député a mis ses actions sur le compte d'un "moment de folie", et a insisté sur le fait qu'il s'assurait "que personne ne puisse le voir", tentant d'être discret.

"Nous soutenons la décision (de Neil Parish) de quitter ses fonctions comme membre du Parlement", a affirmé un porte-parole des Conservateurs de la circonscription de Tiverton et Honiton, où avait été élu Neil Parish en 2019.