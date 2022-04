Un député britannique jugé coupable d'agression sexuelle sur mineur

Un député britannique membre du parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson a été jugé coupable lundi d'agression sexuelle sur un adolescent de 15 ans.

Lors d'une fête en 2008, Imran Khan, 48 ans, avait fait boire du gin au garçon, l'avait entraîné à l'étage, l'avait poussé sur un lit et lui avait demandé de regarder de la pornographie avant de l'agresser.

L'adolescent a raconté au tribunal s'être senti "effrayé, vulnérable, paralysé, choqué et surpris" quand le député lui a caressé les pieds et les jambes, remontant jusqu'à "un cheveu" de ses parties intimes bien qu'il lui ait demandé d'arrêter. Il a expliqué avoir "paniqué, sauté du lit et couru aussi vite que possible".

Imran Khan nie quant à lui toute agression sexuelle.