Un départ au sein du collège de Schaerbeek : l’échevine Lorraine de Fierlant démissionne

Le départ sera effectif en janvier 2024 mais il vient d’être annoncé aux partenaires de la majorité à Schaerbeek : l’échevine Lorraine de Fierlant, de la Liste du Bourgmestre, quitte son mandat pour rejoindre le privé. Elle deviendra la directrice de l’organisme belge de microcrédit Microstart. "Une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer", explique celle qui a d’abord hésité à postuler à cette fonction.

Lorraine de Fierlant est devenue conseillère communale en 2012 puis échevine en 2018, en charge de l’Economie, des commerces et du Personnel. "J’ai été ravie d’exercer ce mandat et j’encourage tout qui s’intéresse à la politique à se lancer", nous confie-t-elle. "Les gens se désintéressent de la politique alors que pour moi, c’est l’un des plus beaux métiers du monde. Aujourd’hui, je ne regrette pas de quitter le monde politique car j’ai appris énormément."

Lorraine de Fierlant restera schaerbeekoise et continuera à suivre l’évolution de sa commune et ses soubresauts. "Non, je ne quitte pas le collège en raison des tensions", ajoute-t-elle. Un collège composé de la Liste du Bourgmestre et d’Ecolo-Groen à l’agonie depuis plusieurs mois entre l’implémentation chahutée du plan Good Move, les absences répétées de quorum au conseil communal, le départ de l’ancien échevin Défi Sadik Koksal pour le MR, les soucis financiers comme ceux révélés au sein du CPAS ou encore la plainte de l’échevine Haddioui (Ecolo) contre son collègue De Herde (DéFi).

"Je suis toujours restée très loin de cela", insiste Lorraine de Fierlant. "Mais oui, c’est vrai, en politique, il faut se créer sa carapace."

Qui reprendra les compétences de Lorraine de Fierlant après janvier 2024 et jusqu’aux élections d’octobre ? Les discussions au sein de LB débuteront prochainement.