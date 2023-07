Un départ à toute allure, un Wout à tout faire, un Krists Neilands crucifié par Pello Bilbao : les faits marquants de la 10e étape

Cela devait être une étape de transition promise aux baroudeurs et aux puncheurs, que nenni : dès les premiers hectomètres de cette 10e étape du Tour de France 2023, les attaques se sont multipliées, et alors qu'on pensait que les candidats à la victoire allaient laisser filer un gros groupe d'échappés, Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar sont passés à l'offensive en compagnie de plusieurs coéquipiers !

Mais dans le peloton, l'équipe Ineos Grenadiers a pris les choses en main, et le regroupement a eu lieu. Dans le Col de Guéry, de nombreux coureurs ont à nouveau tenté leur chance, et quelques candidats au Top 10 n'ont pas pu suivre le rythme des meilleurs : David Gaudu, Romain Bardet... ainsi que Wout van Aert, passé à l'offensive un peu plus tôt.

La suite ? Un festival d'attaques, dont est sorti vainqueur le grimpeur espagnol Pello Bilbao (Bahrain - Victorious). Retour sur les faits marquants de cette 10e étape.