Un demi-siècle pour l’entreprise de travail adapté, La Lorraine à Arlon

50 ans déjà que le Groupe La Lorraine à Arlon permet à des personnes handicapées ou moins valides de travailler dans différents secteurs. La Lorraine est aujourd’hui active dans l’entretien des espaces verts, le nettoyage, les titres services, la location et le lavage de gobelets réutilisables ou encore la mise à disposition de personnel.

Cette ETA, entreprise de travail adapté est née en 1972, à l’initiative de Claude Berg, sous l’appellation, à l’époque, d’atelier protégé.

" Claude Berg est vraiment un pionnier, un acteur important, c’était un visionnaire, il était lui-même non valide, il a montré l’importance de changer les mentalités…", explique Nadia Cellier, directrice de La Lorraine qui rappelle que La Lorraine n’est pas un centre occupationnel mais une vraie entreprise.

Installée au départ près de la gare à Arlon, La Lorraine se situe depuis les années 90, dans la zone artisanale de Weyler.

La Lorraine emploie aujourd’hui 140 personnes et est devenue entreprise importante dans le paysage social du Sud -Luxembourg.

A partir du 1er juillet, Nadia Cellier passe le flambeau à son adjoint David Francotte. " Je suis très confiant dans le futur, d’une part parce qu’on a une très bonne équipe de gestion et du très bon personnel sur le terrain. Le défi actuel, c’est la pénurie de main-d’œuvre. Notre défi, ce sera de trouver du personnel encadrant pour gérer nos personnes en situation de handicap et également trouver du personnel en situation de handicap sachant que le cadre légal pour avoir une personne reconnue par l’AVIQ, en situation de handicap est de plus en plus restreint. Mais nos secteurs d’activité fonctionnent très bien, la demande est là. Donc de manière générale, je suis très positif pour le futur ", conclut David Francotte.