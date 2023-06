Un demi-million de manifestants dans les rues de Varsovie : le vent est-il en train de tourner en Pologne ?

Sur cette question, il fait un parallèle avec ce qui vient de se passer en Turquie avec la réélection de Recep Tayyip Erdogan ou ce qui s’est passé en Hongrie avec Viktor Orban : "dans ce genre de régime de plus en plus autoritaire, soit l’opposition est divisée et perd parce qu’elle est divisée, soit elle est unie mais dans une diversité gigantesque qui ne la rend pas crédible."

Selon le politologue, la grande faiblesse de l’opposition polonaise, c’est de ne pas avoir quelque chose de véritablement neuf à proposer : "on ne gagne pas une élection en étant contre, ce n’est pas suffisant. Il faut proposer quelque chose au niveau économique et social qui soit mobilisateur. Et il faut avoir le leader qui peut le faire."

Le problème de Donald Tusk, c’est aussi l’image qu’il a laissée dans la mémoire collective des Polonais quand il a été chef du gouvernement de 2007 à 2014. Jean-Michel De Waele rappelle que "quand il était au pouvoir, il a mené une politique ultralibérale et antisociale. Et c’est cette politique qui a permis à Jaroslaw Kaczynski de gagner les élections car il a proposé une politique sociale. Les zones en déshérence, les zones en crise ont été attirées par sa politique sociale."

Lors des prochaines élections législatives, il faudra aussi tenir compte du parti appelé Confédération qui a été lancé lors des élections européennes de 2019. Il s’agit d’un parti d’extrême-droite qui, aujourd’hui, est en troisième position dans les sondages. Il pourrait prendre des voix à l’actuel chef de gouvernement. "Mais l’électorat de M. Kaczynski est fait de citoyens des petites villes, de citoyens qui se sentent abandonnés, de citoyens habitant des zones en crise économique. La Confédération pourrait recevoir des voix d’une partie de la jeunesse, et des villes", explique le politologue de l’ULB.