Un demi-million d’euros pour aider sept projets de jeux vidéo belges

Dans le cadre du Plan de Relance et de Résilience Européen, 7 projets sur les 28 déposés ont reçu une aide une aide allant de 60.000 à 75.000 euros, pour un montant total de 477.125 euros. Ces projets mettent en valeur les possibilités artistiques et créatives du jeu vidéo made in Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais à quoi va servir cette aide financière ?

Comme dans tout projet, la phase de prototype est celle qui se doit d’être la plus solide. Elle représenta la phase initiale sur laquelle repose la viabilité du projet. Et justement, cette aide financière que vont recevoir ces projets vidéoludiques permettra d’assurer la phase de prototypage : la direction artistique, les possibilités techniques, le code, etc.

Ces projets seront évalués par un jury sur plusieurs axes : leur aspect technique, leur narration et "sur les mesures prises par chaque studio afin de limiter l’impact écologique et environnemental, et sur l’attention portée aux dimensions liées à l’égalité et à la parité", déclare le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel.