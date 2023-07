Un déluge de beaux moments pour clôturer avec succès l’édition 2023 d’Esperanzah

Fatigués mais satisfaits. Dimanche 30 juillet, à quelques heures de la clôture de cette 21e édition, les organisateurs du festival Esperanzah tirent un bilan positif. " Il y a eu des moments forts et sensibles et sur le plan de la participation du public, c’est une grande réussite malgré les conditions météorologiques compliquées ", déclare Jean-Yves Laffineur, l’organisateur de l’évènement.

Dès jeudi soir, l’Abbaye de Floreffe et ses alentours n’ont pas échappé aux énormes trombes d’eau qui se sont abattues sur les festivaliers tout au long de la soirée. Le ton était donné pour le long week-end de festivités. Il n’en a fallu pas moins pour chauffer les artistes : Pomme, Bianca Costa ou encore La Jungle ont permis aux festivaliers et aux bénévoles de se réchauffer quelque peu.

A côté des concerts, Esperanzah propose toujours des activités sociales engagées à travers notamment son " Village des possibles " : débats, conférences, réflexions… ont rythmé eux aussi l’évènement qui se veut plus social, féministe, engagé, anticapitaliste et accessible. " On propose un modèle social et culturel alternatif dans le milieu extrêmement concurrentiel des festivals en Belgique. On veut défendre ce modèle : c’est ce qui nous porte toute l’année et nous nourrit. On va continuer à se battre pour proposer un modèle de festival qui embrasse ces valeurs et qui est un festival tourné vers l’avenir pour une société plus juste ", ajoute Jean-Yves Laffineur.

Si la pluie a joué les trouble-fêtes, les festivaliers étaient présents en nombre : 32.000 sur les 4 jours. Finalement pas très loin des 35.000 personnes espérées par l’organisation qui se réjouit déjà de se concentrer prochainement sur la 22e édition en 2024.