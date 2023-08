Un délice sicilien : la recette de la caponata

En ce début du mois d’août, filons découvrir un monument de la cuisine palermitaine et sicilienne : la caponata. Avec l’arrivée du soleil, chaque famille y va de sa petite recette et s’en régale tout l’été. Seule obligation à respecter : de bons légumes de saison, du travail minutieux de découpe et de cuisson. Voici la recette de la cheffe Marisa de la table MadoniEat à Palerme

Marisa était cheffe dans un grand restaurant à Malaga, Marco était ingénieur à Milan. Comme Federico, ils n’ont pas hésité à quitter une situation stable et enviable pour revenir en Sicile, et s’installer à Palerme. Les trois aventuriers partaient de rien pour créer ce lieu inédit. Madonieat offre une expérience différente aux Siciliens et aux autres. On peut y acheter des produits, les déguster sur place, et même les commander, les livraisons se faisant dans le monde entier.