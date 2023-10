Un délice de Bakayoko, un but de Vertessen : le PSV peut compter sur ses Belges

8 matches et 8 victoires en Eredivisie, le PSV se porte bien. Et le club d’Eindhoven le doit en partie à ses Belges. Les Rood-witten ont facilement écarté le Sparta Rotterdam (0-4) avec notamment des réalisations de Johan Bakayoko et Yorbe Vertessen.



Ce huitième succès – indiscutable dans les chiffres – a mis du temps à se dessiner. Tillman a ouvert le score à la 51e minute. Quelques minutes plus tard, Bakayoko est entrée en scène. Décalé sur le flanc droit, le Diable rouge a repiqué vers l’axe et a décoché un délice de frappe enroulée du gauche (59e). Une bien belle manière de débloquer son compteur cette saison en championnat.



A dix minutes du terme, Vertessen a pris le relais de son compatriote. Sur la pelouse et au marquoir. L’ancien attaquant de l’Union a activé le mode "opportuniste" pour inscrire le 3e but du PSV. Luuk de Jong a fixé le score final à 0-4.