Un degré de moins ce mercredi

C’est à nouveau reparti pour une journée calme et à priori sèche ce mercredi. Comme les jours précédents, le soleil se montrera déjà généreux dans pas mal de régions. En cette fin de nuit quelques rares averses sont observées sur le sud-est, près de la frontière luxembourgeoise. D’une manière générale, le soleil sera généreux sur l’ouest et le centre, les nuages seront un peu plus compacts sur le sud-est une fois de plus.