Un dégradé nuageux dans le ciel belge pour commencer la semaine

On retrouve un temps sec ce matin même si les nuages bas et les bancs de brouillard sont présents sur de nombreuses régions. Les éclaircies sont déjà possibles en matinée entre le littoral et la province d’Anvers et ce sont ces régions qui auront le plus de luminosité tout au long de la journée. Vers 8h, les thermomètres afficheront -1 à +1° sur les hauteurs, 2 à 3° le long du Sillon Sambre et Meuse et à Bruxelles et de 5 à 6° sur l’Ouest.