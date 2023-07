Un défilé militaire à Paris pour le 14 juillet avec l’Inde en invité d’honneur

Le défilé du 14 juillet s’est déroulé dans une ambiance particulière cette année : le bruit des bottes de la marche militaire n’a pas suffi à couvrir les huées de la foule et des "Macron, démission" scandées du public lorsque le président français a traversé les Champs Élysées. Pour éviter les incidents et la mauvaise image, Emmanuel Macron n’a pas fait de discours cette année et le défilé s’est déroulé sous haute surveillance, des signes d’un contexte de tension dans le pays.