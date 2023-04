Un décret pérennise la distribution de repas gratuits dans les écoles fondamentales à public défavorisé

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé jeudi un projet de décret qui pérennise la distribution de repas complets gratuits dans les écoles accueillant des enfants moins favorisés.

Depuis 2018, la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé plusieurs appels à projets successifs afin de distribuer des repas gratuits dans des écoles à public défavorisé, et ce de la maternelle jusqu’à la 2e primaire. Le texte validé jeudi prévoit de pérenniser le dispositif et de l’étendre à tout l’enseignement fondamental, jusqu’en fin de 6e primaire donc. Un budget d’un peu plus de 21 millions sera mobilisé à cet effet. Il devrait permettre de nourrir près de 28.000 enfants. Pour pouvoir bénéficier de ce programme, les établissements scolaires devront toutefois s’engager à respecter toute une série d’orientations afin d’organiser des repas sains et durables, selon un communiqué du gouvernement.