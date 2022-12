Un décès et une blessure le week-end dernier dans le squat de la rue des Palais à Schaerbeek

Un décès et une blessure sont survenus le week-end dernier dans le squat de la rue des Palais à Schaerbeek où séjournent un millier de personnes. Plusieurs médias le rapportent. Samedi, un demandeur d’asile serait décédé, et dans la nuit de samedi à dimanche, trois personnes auraient poignardé un demandeur d’asile séjournant dans le squat. L’homme a survécu à l’attaque et ne serait pas en danger de mort.

La police locale de la zone nord de Bruxelles (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) ne peut que confirmer qu’un homme a été retrouvé mort sur la voie publique, et renvoie au parquet de Bruxelles pour plus d’informations. Le bureau du procureur n’a pas commenté les événements pour le moment, selon Belga.