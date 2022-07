Un début de semaine marqué par le retour d’un peu de pluie

Demain matin, une zone de pluie s’infiltrera sur notre pays par la mer du Nord. Le ciel sera nuageux et de petites averses seront possibles un peu partout. L’après-midi, le ciel restera chargé et une petite averse sera encore possible. Sous les nuages, les températures vont baisser, on attend 19° à St Hubert et à Ostende, 20° à Botrange, 22° à Bruxelles, Liège, Namur et Charleroi, jusqu’à 23° pour Virton et Anvers.

Entre ce lundi matin et mardi soir, les cumuls de pluie n’excéderont pas les 2 à 4mm selon les régions.