On commence par du positif ce matin après la grisaille d’hier : de belles éclaircies sont attendues sur une bonne partie des régions en matinée malgré des nuages bas un peu plus présents au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Quelques petites ondées ne sont pas exclues au littoral mais sans garantie ! Le mercure indiquera une moyenne de 10°C sur les hauteurs à 13-14 en plaine d’ici la fin de la matinée.

Durant l’après-midi, les nuages pourront prendre un peu d’ampleur et une ondée n’est pas exclue par endroit, surtout sur le nord et l’est du territoire (au-dessus d’une ligne Gand-St-Hubert) mais les éclaircies tiendront de manière plus franche ailleurs. Le vent restera faible, il sera moins désagréable que les jours précédents, et le mercure donnera 13°C du côté de Spa, 15°C pour Virton, 16°C pour Bruxelles et Mons, 17°C pour Tournai et la côte (légèrement sous les normales de saison) !