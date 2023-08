Un de plus, Sadio Mané quitte le Bayern et rejoint Cristiano Ronaldo à Al-Nassr

L’attaquant sénégalais Sadio Mané a rejoint le club saoudien d’Al-Nassr, où il évoluera aux côtés du quintuple ballon d’or Cristiano Ronaldo. L’ailier de 31 ans quitte le Bayern Munich, où il n’est resté qu’une saison. Les deux clubs ont annoncé le transfert mardi.

Après des passages au FC Metz et au RB Salzbourg, Mané a réalisé une grande partie de sa carrière en Angleterre. Entre 2014 et 2016, ses dribbles, sa vitesse et son sens du but (25 réalisations) font le bonheur de Southampton, avec qui il dispute 74 matches. Transféré à Liverpool pour 36 millions d’euros en 2016, Mané a été l’un des joueurs majeurs de nombreux titres dans le nord de l’Angleterre : le premier championnat d’Angleterre du club depuis 1990 (2020), la Ligue des Champions (2019) et deux coupes nationales (2022) entre autres. Dans le système de Jürgen Klopp, qui repose sur un pressing haut et des contres rapides, Mané brille avec ses partenaires d’attaque Mohamed Salah et Roberto Firmino. En six saisons avec les Reds, Mané a inscrit 120 buts en 169 matches, réussissant à toujours marquer au moins dix buts en championnat chaque saison. Il a terminé deuxième du Ballon d’Or 2022 après avoir également remporté la Coupe d’Afrique des Nations en janvier.

Arrivé à Munich pour remédier au départ de Robert Lewandowski, Mané a peiné à trouver sa place sur le terrain et a également souffert d’une blessure au genou qui l’a éloigné des terrains pendant trois mois. En avril dernier, il avait été puni (suspension d’un match et lourde amende) par son club pour une altercation avec son coéquipier Leroy Sané. À Al-Nassr, Mané est le quatrième arrivant de l’été après les milieux Seko Fofana et Marcelo Brozovic et le latéral Alec Telles.