Un de plus en tête du championnat, Saint-Trond rejoint l’Union et La Gantoise avec sa victoire à Courtrai

Saint-Trond s’est imposé sur le plus petit écart (0-1) à Courtrai en clôture de la deuxième journée de Jupiler Pro League, dimanche. L’unique but de la rencontre a été marqué par Jarne Steuckers (57e). Le nouvel entraîneur allemand Thorsten Fink signe sa deuxième victoire consécutive avec les Canaris.

En début de rencontre, Saint-Trond a fait preuve de plus d’initiatives. Jarne Steuckers (26e) était le premier à créer le danger avec une frappe déviée du bout des doigts par Tom Vandenberghe. Fatih Kaya a ensuite fait preuve d’une belle agilité avec une frappe enroulée (32e) suivie d’une tête (36e), toutes deux cadrées, mais interceptées par le portier courtraisien. Après plusieurs actions offensives, Jarne Steuckers (0-1, 57e) a finalement ouvert le score avec un tir placé en un temps qui a trompé Vandenberghe. Malgré plusieurs changements offensifs d’Edward Still, le nouvel entraîneur du KVC, le score est resté inchangé. Au classement, Saint-Trond rejoint La Gantoise et l’Union Saint-Gilloise en tête de la première division belge avec 6 points en deux rencontres. Courtrai, lanterne rouge avec le Standard, est toujours bloqué à zéro.