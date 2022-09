"Un de nos moins bons matchs" regrette Delaere, "presque en quart de finale" souligne Vanloo après la victoire des Cats

La Belgique a longtemps douté mais s’est finalement imposée face à Porto Rico (68-65). Un résultat qui approche les Cats des quarts de finale de la Coupe du Monde. Malgré la difficulté, l’important était de gagner comme l’a expliqué Antonia Delaere à Pierre Robert : "On est heureuses d’avoir gagné mais c’était un de nos moins bons matchs avec les Cats. On a beaucoup raté. Ce n’était pas nous. Mais je pense qu’on a gagné et on est presque sûr des quarts de finale donc ça c’est le plus important. On a un jour de repos et après on pourra souffrir à nouveau".

Pour Julie Vanloo, voir Porto Rico poser des problèmes aux Cats, ce n’était pas forcément une surprise, comme elle l’a également expliqué au micro de Pierre Robert : "C’était un match super difficile mais le coach a dit que Porto Rico, ce n’était pas du tout la même chose que les autres années et qu’on devait être prêtes. C’était un match serré mais on a gagné et on a fini le job donc c’est bien. On est presque en quart de finale donc c’est bien".

Par contre, difficile de trouver l’explication à cette panne offensive des Cats, qui auront manqué un nombre incalculable de shoots. "Je n’ai aucune explication. Je ne sais pas. Le match était tard. On a attendu toute la journée. Peut-être que ce n’est pas notre truc. Nos shoots étaient trop courts aussi. Mais on regarde le prochain match", analyse Delaere.

Pour Vanloo, les raisons étaient également difficiles à pointer du doigt avec certitude : "Je pense qu’on a beaucoup perdu le ballon. On a fait des petites bêtises. Je ne sais pas, peut-être pas super concentrées. Ce sont des petites choses. Peut-être la fatigue parce que c’est quand même la troisième journée de suite qu’on joue. Il faudra aussi qu’on regarde la vidéo pour s’améliorer".

Place maintenant à la Bosnie, un adversaire qui n’a pas souvent réussi aux Cats. Mais les Belges sont motivées à renverser la tendance, à l’image d’Antonia Delaere : "Ils nous ont déjà battus deux fois, maintenant c’est à nous de les battre. Je pense qu’on va être prêtes, c’est vraiment une motivation pour nous de gagner".

"On a perdu en novembre en Bosnie donc on est super motivées de gagner contre elles. Elles ne sont pas super bien dans le tournoi donc c’est le moment de gagner ce match, c’est important. Et après on verra avec la Chine parce que c’est quand même du lourd", explique de son côté Vanloo.

Enfin, la journée de repos de ce dimanche fera du bien aux Cats qui viennent de jouer trois rencontres en trois jours comme l’explique Delaere : "Cette journée de repos va faire du bien à tout le monde parce que trois matchs en trois jours c’est pas mal. Mais on va tout faire pour battre la Bosnie et après on regardera la Chine".