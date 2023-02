Un dauphin scarifié et mutilé retrouvé en France : protégée, cette espèce est de plus en plus menacée

À la mi-février, l’observatoire Pelagis alertait sur un nouvel épisode de surmortalité de dauphins communs. D’après l’organisme, plus de 400 petits cétacés échoués morts ont été recensés sur la façade Atlantique et le littoral de la Manche entre le 1er décembre et le 15 février. Un nombre continuellement en hausse ces dernières années. Mais au-delà des échouages, un autre phénomène inquiète le milieu associatif : des dauphins mutilés ou éventrés sont retrouvés en mer.

Ce 17 février, en pleine patrouille, l’organisation non gouvernementale Sea Shepherd France a en effet repêché un dauphin scarifié et mutilé dans le golfe de Gascogne. Sur le cadavre du cétacé, le message "Sea Shepherd PD" gravé au couteau afflige autant qu’il interpelle.

Il faut dire que les tensions entre l’ONG Sea Shepherd France et les pêcheurs sont vives. Alors que les chalutiers assurent faire leur travail en mettant tout en œuvre pour éviter tout drame, l’association les accuse de mettre en péril la survie des dauphins dans l’Atlantique.

"Aucune de nos dizaines de plaintes au sujet des dauphins capturés et non déclarés, mutilés, mangés, scarifiés… n’a jamais abouti à la moindre condamnation. L’impunité qui règne en mer entraîne toutes sortes de dérives et d’excès", signale Sea Shepherd France sur son compte Instagram. Quelles sont-elles ? Comment les expliquer alors que le dauphin est une espèce protégée en France et au sein de l’Union européenne ?