L’occasion aussi de faire quelques belles rencontres : Stéphane Peterhansel, Sébastien Loeb, ou encore Jacky Ickx.

"A la fin de la première journée, je tombe sur Jacky Ickx, qui était invité dans le cadre d’une nouvelle catégorie, concernant les voitures de légende du rallye", raconte Mikaël, "Je lui demande comment il va, et il me répond que c’est plutôt à lui de me demander comment je vais au bout de 600 kilomètres de liaison"… "Puis, après avoir envoyé un selfie avec lui, des amis me rappellent que le 1er janvier est son anniversaire. Donc, j’ai tenu à lui souhaiter un bon anniversaire. Et j’ai pu le faire le soir-même. Il mangeait pas loin de moi. Et finalement nous avons beaucoup parlé. Il était très attentif à ma modeste participation, et c’était vraiment sympa".

Pour "Le Grand Despon" (comme on le surnomme, il mesure tout de même 1 mètre 98), les anecdotes ne manquent pas. Notamment une à propos du Prince Khalid Bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisal, le Président de la Fédération saoudienne du sport automobile et motocycliste, ou plus précisément de son chapiteau royal. Mikaël en sourit encore : "Un matin où il faisait très froid, j’ai vu que le chapiteau du Prince était vide. Je savais qu’il y avait du chauffage là-bas, et j’ai tenté d’y aller pour m’habiller au chaud. Mais j’ai vite été gentiment renvoyé par des gardes, et je suis retourné du côté des concurrents. Je ne cherchais pas à croiser le Prince de près, bien sûr, mais même approcher son grand chapiteau était impossible en fait. Situation assez originale et drôle".

Ces anecdotes-ci, entre autres, feront de beaux souvenirs à raconter. Et ces vidéos resteront bien sûr toujours visibles : "Elles montrent tellement de choses que l’on ne voit jamais autour d’une telle aventure", souligne le "motard-youtubeur" avec un brin d’émotion. "Des milliers de vues ! Alors qu’au départ c’était surtout pour garder le contact avec mon épouse, mes enfants et mes amis !".