Un Daft Punk se confie à visage découvert : Thomas Bangalter revient sur la fin du duo mythique

Daft Punk c’est quatre albums en 28 ans. Près de trois décennies de succès planétaire colossal. Une aventure qui a pris fin en février 2021. Cette gloire, Thomas Bangalter l’a vécue "avec distance, avec beaucoup de détachement". Au-delà d’un uniforme de scène devenu culte, les casques ont permis au duo de se protéger des excès de la célébrité et de l’exposition et leur ont offert une bulle les empêchant de voir la foule en délire : "Avec ces personnages de robots, on a navigué entre la fiction et la réalité. Mais j’ai un peu l’impression que c’était comme un illusionniste ou un marionnettiste. On était très concentrés sur le dispositif, sur le spectacle, et finalement on ne regarde pas vraiment le public, comme au théâtre. La visibilité était extrêmement réduite dans les casques, il faisait très chaud et on ne voit rien… Finalement, j’ai l’impression que ça m’a aussi protégé. Quand on a joué à Bercy, j’ai rien vu, en fait !"

A la question que tout le monde se pose : "Daft Punk c’est bel et bien fini ?" La réponse de Thomas Bangalter est sans appel : "C’est une histoire où il y a eu un début, un milieu et une fin et je suis très content d’avoir refermé cette aventure." Le musicien ajoute : "C’est avec un grand plaisir que je me retourne et que je regarde ce qu’on a pu faire ensemble."

"Random Access Memories", le dernier album de Daft Punk, fêtera ses 10 ans en mai. Une édition anniversaire avec des inédits sortira à cette occasion.