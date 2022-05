Un cycliste sur deux dans le monde craint pour sa sécurité.

Aujourd'hui, la bicyclette est devenue le mode de transport le plus courant pour les petits déplacements locaux aux Pays-Bas (45 %) et en Chine (33 %). Il est également très populaire au Japon (27 %), en Inde (21 %), en Allemagne (21 %) et en Belgique (20 %). Au final, 35% des personnes interrogées prennent au moins une fois par semaine leur vélo. Pourtant, c'est loin d'être un mode de transport considéré comme sûr : 52% des sondés estiment que se déplacer à vélo est aujourd'hui toujours dangereux. Cette proportion est plus importante chez les habitants des grandes villes (58%) que chez ceux vivant en zones rurales (47%).

C'est au Chili et en Colombie (70%) que les cyclistes estiment qu'il est le plus dangereux encore, aujourd'hui, de se déplacer à vélo, tant à cause des infrastructures quasiment inexistantes que du comportement à risques des autres usagers de la route. Les Mexicains et les Péruviens (68%), les Malaisiens (65%), les Argentins et les Saoudiens (64%) craignent également beaucoup pour leur sécurité lorsqu'ils se déplacent à vélo. Par contre, les Néerlandais (14%), les Suédois (31%), les Norvégiens et les Polonais (32%) se sentent plus en sécurité.

La majorité de citoyens se disent favorables à ce que les vélos aient la priorité sur les voitures dans les nouveaux projets.

Au total, dans les 28 pays étudiés, 63% des adultes interrogés disent savoir faire du vélo et 42% déclarent en posséder un. Les Pays-Bas, la Pologne et la Suède affichent les taux les plus élevés de possession de bicyclettes.

Cette étude a été réalisée en ligne, du 25 mars au 8 avril 2022, auprès de 20.057 adultes âgés de plus de 16 ans, répartis dans 28 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Suède et Turquie.