Un cycliste interpellé pour avoir attaché son vélo à un poteau : que dit le Code de la route ?

C’est vraiment une histoire tirée par les cheveux

Quant à l’argument avancé d’une hypothétique dégradation du mobilier urbain, Benoît Godart réfute une possible contravention tant cette idée lui paraît saugrenue : "Franchement je ne comprends pas ! L’agent de police devait être de mauvaise humeur. Ce qui est certain, c’est qu’il n’existe pas un article du Code de la route qui empêche les gens d’attacher leur vélo à un poteau. Et parler de dégradation du mobilier urbain, c’est vraiment une histoire tirée par les cheveux."