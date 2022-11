Un "crowdgiving" pour restaurer l’Hotel Hannon, joyaux de l’Art Nouveau

On ne peut pas rater ses élégantes courbes sinueuses. L’hôtel particulier, situé à l’intersection de l’avenue Brugmann et de l’avenue de la Jonction, a été bâti entre 1903 et 1904 pour le compte de l’ingénieur Édouard Hannon et de son épouse Marie Debard. Il s’agit du seul bâtiment de style Art Nouveau dessiné par l’architecte Jules Brunfaut, qui réalise là l’une des façades de ce style les plus connues de Bruxelles.