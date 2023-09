Un crossover entre "Alexandra Ehle" et "Astrid et Raphaëlle" en cours de tournage

Sur place, les équipes de production ont bien évidemment retrouvé Julie Depardieu et Bernard Yerlès, les deux protagonistes principaux de cette série, mais également Sara Mortensen et Lola Dewaere. Un autre duo bien connu des téléspectateurs, puisque depuis 2019, les deux actrices se partagent l’affiche de la série "Astrid et Raphaëlle", où elles apparaissent sous les traits d’une inspectrice de police solitaire et d’une documentaliste atteinte du syndrome d’Asperger.

Et c’est précisément dans ces deux rôles qu’on pourra les retrouver d’ici peu, face à la médecin légiste déjantée campée par Julie Depardieu ! En effet, ce n’est pas en tant que guests que les deux actrices ont pris part à ce nouveau tournage. L’idée de cet épisode spécial est de réaliser un crossover des deux séries, dans lequel nous pourrons voir les trois enquêtrices travailler de concert pour élucider un meurtre.

D’ailleurs, le synopsis de cet épisode spécial a d’ores et déjà été dévoilé. Ainsi, on sait qu’Astrid et Raphaëlle seront amenées à rejoindre Bordeaux après avoir découvert un œil humain au fond d’un bocal d’oignons. Un œil qui, après analyses, s’avérera avoir été arraché à un cadavre qu'a autopsié Alexandra.