Un crocodile femelle s’est autofécondé: comment expliquer ce phénomène très rare ?

Donner la vie sans accouplement préalable aurait été observé à l’époque des dinosaures, il y a plus de 66 millions d’années. "C’est tout à fait possible puisqu’on voit aujourd’hui la parthénogenèse chez les oiseaux, qui sont les descendants des dinosaures", nous explique Pascal Godefroit, paléontologue et directeur du service Terre et Histoire de la Vie au Musée des Sciences Naturelles.

Mais il est impossible, d’après lui, de vérifier ce type de données. "C’est clairement de l’extrapolation si on affirme que le crocodile ou d’autres animaux reproduisent ce que faisaient les dinosaures", ajoute Pascal Godefroit. Dire que les dinosaures ont utilisé la parthénogenèse pour tenter de survivre relève donc plutôt de la science-fiction que de la réalité.