Un criminel surnommé "le coupeur de doigts" dément vouloir s’en prendre au ministre de la Justice

Dans l’avis de recherche diffusé en mai 2021, la police fédérale faisait mention d’une condamnation dans une autre affaire de violence. En 2020, la cour d’appel d’Anvers a condamné Flor Bressers à quatre ans de prison pour des faits de "vol avec violence en bande, extorsion en bande avec armes et privation illégale de liberté avec menaces de mort". La victime était un trafiquant néerlandais, coupable aux yeux de ses bourreaux d’avoir fait échouer une livraison de drogue.

Aussi surnommé "l’Universitaire"

Flor Bressers est un Limbourgeois de 36 ans dont "De Vingerknipper" n’est pas le seul surnom. Peut-être préfère-t-il d’ailleurs celui plus flatteur d’"Universitaire", en référence à ses études dans le domaine de la criminologie.

Pour la justice belge, il fait aujourd’hui figure de suspect dans plusieurs enquêtes importantes liées au trafic international de drogue et à des faits de violence. Le décodage par les polices de plusieurs pays, dont la Belgique, de conversations échangées entre criminels via les applications cryptées Encrochat et Sky ECC aurait permis de mieux cerner l’étendue de ses activités et sa dangerosité.

Est-il le commanditaire d’une tentative d’enlèvement du ministre belge de la Justice ? Rien ne permet de l’affirmer pour l’instant mais, selon nos informations, la piste est envisagée par les enquêteurs. "C’est une des rares personnes capables d’imaginer mettre en œuvre ce genre de plan" se risque un habitué des dossiers de criminalité organisée.

La prison comme alibi ?

Concernant le mobile, une des hypothèses renvoie à un possible chantage. Flor Bressers est actuellement incarcéré en Suisse et la Belgique demande son extradition. Projetait-il d’utiliser le ministre comme monnaie d’échange pour obtenir sa libération ou celle de sa compagne emprisonnée en même temps que lui ? Encore une fois, rien ne permet de l’affirmer mais dans les rangs de la police et de la justice, on tient compte de ce scénario. On examine également des possibles connexions de Flor Bressers avec d’autres barons de la drogue.