Un crime parfait à la rue de la Loi en 1882, à un détail près…

Fin décembre 1872, Guillaume Bernays, docteur en droit, se marie en grande pompe avec Julie Pécher, qui deviendra Julie Bernays.

Julie est la fille d’Édouard Pécher, un homme d’affaires anversois, mais aussi l’un des leaders du parti libéral de la Métropole.

Parmi les invités à la cérémonie se trouvent Léon et James Peltzer, deux frères… Armand Peltzer, leur aîné, est absent. Et pour cause, il vit à Buenos Aires où il a développé sa propre affaire comme ingénieur.

Armand est veuf. Ses frères Léon et James Peltzer sont les patrons d’une société d’import-export très bien cotée sur la place d’Anvers. Mais, en 1873, Léon et James sont à deux doigts de sombrer dans une banqueroute frauduleuse.

Armand revient en Belgique et sauve ses frères du désastre financier. À partir de ce moment, Léon, épris d’amour fraternel envers celui qui vient de le sortir de ce mauvais pas, déclare qu’il est désormais prêt à tout pour lui. Une promesse qui ne tombera pas dans l’oreille d’un sourd…

► Réécoutez les épisodes d’Un crime, une histoire.