Assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun, de nouvelles révélations accréditent la thèse d’un crime d’Etat

Cette liberté de ton avait laissé penser à des représailles. Le jour même de la découverte du corps, le gouvernement avait réagi pour promettre une enquête, mais rien n’avait été annoncé depuis. La famille du défunt, les ONG, ainsi que le Syndicat National des Journalistes du Cameroun (SNJC) s’étaient mobilisés pour demander des investigations sérieuses, craignant que l’enquête ne soit remise sous le tapis, comme cela avait été le cas lors de précédentes affaires d’assassinats de journaliste. Pendant ce temps, le nom de Martinez Zogo est sur toutes les lèvres, et des chaînes de télévision très regardée comme Equinoxe TV y font mention quasi quotidiennement, parfois lors de débats houleux. Une tribune dans le journal Le Monde, signée par plusieurs personnalités camerounaises, évoquait un risque pour la stabilité de ce pays dirigé depuis 40 ans par Paul Biya, le dirigeant le plus âgé au monde, et son parti.

L’assassinat de Martinez Zogo est-il, d’après la tribune du Monde, l’étincelle qui pourrait déclenchera une "catastrophe"? Quoi qu’il en soit, le mardi 2 février, un retournement de situation valide la gravité extrême de l’affaire. La présidence annonce dans un communiqué que l’enquête avait permis "l’arrestation de plusieurs personnes dont l’implication dans ce crime odieux est fortement suspectée. D’autres restent recherchées". Les premières révélations ne tardent pas.