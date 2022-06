Un crématorium pour animaux de compagnie devrait être construit à Schaerbeek

On en parlait depuis longtemps mais cette fois c’est décidé : la région bruxelloise disposera bientôt d’un crématorium pour les animaux de compagnie. Il sera construit à Schaerbeek, juste à côté du cimetière communal, en réponse aux souhaits de nombreux propriétaires de chats, chiens et autres NAC. Xavier Godart, est le directeur du crématorium intercommunal de Bruxelles (qui gère déjà le crématorium d’Uccle et bientôt le futur crématorium d’Evere). Il s’occupera également du nouvel établissement.