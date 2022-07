Baptisée la Game Boy DMG-0B “Prototype“, en hommage à la Game Boy DMG-01 (pour Dot Matrix Game, la création de Obirux a bénéficié de quelques modifications. Notamment un travail sur le boîtier avant et arrière d’origine, l’ajout d’un écran résistant aux griffes et offrant un rétroéclairage, et surtout la présence d’une batterie Li-ion, de quoi oublier les quatre piles AA nécessaires à l’époque.

Malheureusement, la WideBoy, comme l’appelle le modder, n’est déjà plus disponible en vente sur son site. Et une commercialisation plus large n’est pas prévue.