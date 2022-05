Un créateur français crée une basket à partir de fruits de mer... l'upcycling de l'extrême ?

A l'approche de la Journée mondiale de l'océan, programmée le 8 juin, le plasticien et designer français Eugène Riconneaus présente la basket "ER Soulier", confectionnée à partir de déchets marins. Rendue possible grâce à l'upcycling, qui permet d'offrir une seconde vie à des déchets et objets non utilisés, la collection est née de l'envie de lutter contre la pollution des mers et des océans, dans lesquels se noient quantités de plastiques, filets de pêche et déchets de fruits de mer.

"Les activités en mer représentent 50% de la pollution des océans. Je vois cette matière comme toute faite pour faire une proposition aux autres et influencer l'action pour l'océan. L'idée est de créer une demande qui apprécie les produits de déchets marins : des filets de pêche, des plastiques aux déchets des élevages d'huîtres et aux algues", explique le créateur.