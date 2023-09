Un Courtrai revigoré décroche sa première victoire de la saison et inflige une troisième défaite de rang au Cercle Bruges

Le KV Courtrai s'est imposé 2-1 face au Cercle Bruges ce vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Pro League.

Après le licenciement d'Edward Still lundi dernier et avant la prise de pouvoir de Glen De Boeck lundi prochain, Joseph Akpala, l'ancien buteur du FC Bruges et de Charleroi, a assuré l'intérim à la tête des Kerels avec un réel succès : ses hommes ont décroché leur première victoire cette saison grâce, notamment, à un engagement de tous les instants.

Les Courtraisiens ont ouvert le score juste après avoir perdu Nayel Mehssatou - visiblement gravement touché au genou - grâce à l'opportuniste Dion De Neve, déjà buteur à Anderlecht il y a deux semaines (58' 1-0).

Les Kerels ont doublé la mise en fin de rencontre : Ryan Alebiosu a déboulé sur le flanc droit et passé la défense brugeoise en revue avant de servir Isaak Davies devant le but de Warleson, qui n'a pu que constater les dégâts (77' 2-0).

Le Cercle a profité des... 12 minutes d'arrêts de jeu pour réduire le score via Leonardo Lopes (93' 2-1), mais n'a pas réussi à arracher le partage malgré quelques belles opportunités.

Grâce à cette victoire, Courtrai (5/27), 15e et avant-dernier de Pro League, se rapproche provisoirement à deux longueurs de Charleroi et du Standard (7/24). Westerlo est bon dernier du championnat (2/24).

Il s'agit de la troisième défaite consécutive du Cercle Bruges, qui avait auparavant réalisé un excellent début de saison, mais qui rentre progressivement dans le rang (12/27).