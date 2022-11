"Un court séjour pour les fêtes de d’année": la pub d’un groupe de maisons de repos choque

Éléonore Linden, responsable du service clientèle chez Novadia regrette ces commentaires : "Je trouve ça dommage que ça ait été déformé ou mal interprété, d’autant plus dommage que cela répond à une réelle demande : ici au niveau des personnes âgées, on est beaucoup confronté à des demandes de personnes qui sont isolées actuellement chez elles, et c’est vrai que les périodes de fête sont très compliquées quand on est seul à la maison et donc on a beaucoup de demandes de séjour temporaire justement chez nous pour ne pas être seul pendant ces périodes-là, à d’autres périodes aussi mais principalement durant les fêtes ce sont des périodes plus compliquées."

Alors combien ça coûte ? En fonction des services, par exemple comptez entre 45 et 90 euros par jour. Cela représente entre 630 et 1260 euros pour deux semaines. Précision : un court séjour, c’est réglementé, 3 mois maximum par an ou 90 jours cumulés. Alors peut-on réellement quantifier le phénomène ? C’est très compliqué : au sein de Novadia, qui dispose de 7 établissements en Belgique, il s’agit de dizaines de personnes qui font la demande, sans plus de précisions.

Contactées, la fédération des maisons de repos privées et la fédération des maisons de repos qui dépendent des CPAS également disent ne disposer d’aucune statistique fiable pour se prononcer.

Cette publicité rate sa cible

Pour un avis objectif et tenter de comprendre pourquoi elle a choqué, ou pourquoi, à tout le moins, son interprétation semble ambiguë.

Pour Gordy Pleyers, professeur de marketing à l’UCLouvain, c’est parce qu’elle rate sa cible. "Il semble que cette offre de service réponde à un besoin existant, d’accord. Mais bien sûr, on peut penser que la communication du groupe, dont la phrase qui accompagne cette affiche, à savoir ''Le séjour temporaire, une solution idéale pour que vos proches puissent vivre les fêtes de fin d’année bien entourés'', ne cible pas les personnes âgées mais les proches. Alors que l’affiche veut s’adresser directement aux personnes âgées, le texte qui l’accompagne vise clairement un public différent. C’est ça qui a pu être mal interprété."