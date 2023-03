Un court-métrage italo-hongrois à voir sur La Trois

Ce mercredi 1er mars sur La Trois, vous pourrez découvrir "Une nouvelle perspective", un court-métrage italien mettant en scène l’acteur hongrois Zoltán Cservák.

"Une nouvelle perspective", c’est l’histoire d’un jeune garçon parti jouer avec ses amis dans la forêt. Alors qu’il s’écarte du groupe, il tombe sur une enfant d’ethnie étrangère perdue et en pleurs, des corps entassés, des policiers militaires avec leurs chiens et un haut mur de fil barbelé. Aussitôt deux questions se posent… Où sommes-nous ? Et quand ?

Long de 18 minutes, ce court-métrage a obtenu de multiples récompenses, notamment le Prix coup de cœur RTBF au Festival Le Court en dit long en 2022.

Sorti en 2020, ce film est réalisé par Emanuela Ponzano, qui avait commencé sa carrière en tant qu’actrice avant de se tourner vers l’écriture de scénarios et la réalisation. S’il s’agit d’une production italienne, les dialogues sont en revanche en hongrois, langue maternelle de Zoltán Cservák, l’acteur principal.

Ce dernier avait d’ailleurs joué dans "Le Fils de Saul", un film puissant sur l’enfer d’Auschwitz qui avait remporté le Grand Prix du Festival de Cannes en 2015.

"Une nouvelle perspective", à voir ce mercredi 1er mars à 23h sur La Trois.