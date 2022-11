Un cours de gymnastique inclusive à Bruxelles, une version miniature du monde idéal

En 1964, l’association Ha. Vi. 2 Bruxelles (handicaps visuels de Bruxelles) a lancé un cours de gymnastique inclusive ayant pour but d’accueillir les personnes de tout âges et tout horizons, handicapées ou non.

Près d’une soixaintaine d’années plus tard, le cours regroupe toujours du monde les mercredis soirs. Déficients visuels ou non, ils partagent tous une heure, ensemble, dans une extrême bonne humeur.

Chloé et Sylvie se partagent le coaching, et cette fois, c’est cette dernière qui est aux manettes. Ferme, drôle et pleine d’énergie, Sylvie insuffle une très chouette ambiance dans ce groupe hétéroclyte.

Francis, 78 ans et déficient visuel, est le sportif le plus âgé à assister au cours ce mercredi. De 66 ans sa cadette, Alissia est également présente, alors qu’elle ne souffre d’aucun handicap mais prend beaucoup de plaisir à partager ces moments particuliers. Avec eux, Saïd, accompagné de sa chienne d’assistance, Sisi. Saïd a pris le flambeau à la tête de l’association il y a deux ans. Le président qui aime taquiner Oljan, 26 ans, malvoyant également et joueur de goalball dans l’équipe nationale handisport. Oljan dont la belle-soeur, Denisa est arrivée en Belgique il y a peu de temps et s’est fait ses premiers amis au cours de gym inclusive.

Un petit monde varié, motivé, où règnent l’entraide et la bonne humeur. Un chouette moment de partage que nous vous proposons de vivre avec nous. Avec en prime une belle leçon d'ouverture vers les autres.