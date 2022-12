Un couple veut acheter "Last Christmas" de Wham pour qu’il ne soit plus jamais diffusé !

Mme Mazetti a poursuivi en disant qu’elle et son mari, Tomas, ont eu l’idée d’acheter les droits de la chanson sur la suggestion d’un ami : "Tout a commencé à Noël l’an dernier – sans jeu de mots – lorsque nous avons demandé à des amis combien ils seraient prêts à payer pour ne plus jamais entendre la chanson. Il s’est avéré que c’était beaucoup, et lorsque la chanson a commencé à être diffusée en novembre, nous nous en sommes souvenus. "

"Puis quelqu’un nous a dit qu’il était théoriquement possible d’acheter les droits de la chanson et de la faire retirer de toutes les plateformes de streaming ! Nous avons demandé à nos amis et la nouvelle a fait le buzz. C’est amusant parce que les gens aiment ou détestent l’idée ! Peut-être que le prochain Noël sera le dernier Noël !"

Jusqu’ici, la campagne des Mazetti a permis de récolter un peu plus de 51.500 £ grâce à 330 contributeurs. Malheureusement pour eux, il leur reste encore quelques millions de livres : les droits de "Last Christmas" appartiennent à Warner Chappell Music UK et, selon le Daily Mail, ils sont estimés entre 15 et 20 millions de livres.

Le couple a fixé un objectif dans la partie inférieure de cette estimation. S’ils y parviennent, ils enverront les bandes originales dans un site de déchets nucléaires en Finlande "où elles resteront pendant au moins deux millions d’années", a déclaré Mme Mazetti.

Soulignant qu’elle et son mari ne nourrissent aucune animosité à l’égard du groupe lui-même, Mme Mazetti a affirmé : "Je suis désolée, mais c’est comme ça que ça doit se passer. Nous ne détestons pas Wham ! mais nous détestons cette chanson. C’est parce qu’elle est diffusée 5000 fois par jour, et nous avons estimé qu’il fallait faire quelque chose pour aider les personnes qui souffrent comme nous."

Elle a également noté que certaines personnes ont réagi à la campagne du couple avec un dédain qui leur est propre. "50 pour cent se mettent vraiment en colère et 50 pour cent se réjouissent", a-t-elle déclaré. "Certaines personnes semblent aimer entendre la chanson 500 fois par jour. Et ces personnes sont nos ennemis. "

"Ils ont dit qu’il y a des chansons encore pires qui devraient être retirées avant celle-ci – comme " All I Want For Christmas [Is You] " de Mariah Carey -, que si nous ne l’aimons pas, nous pourrions porter des écouteurs, et que c’est étrange de vouloir retirer quelque chose de beau pour le reste de l’humanité juste parce que nous ne l’aimons pas."