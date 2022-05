Un couple sur six concerné par l'infertilité : la fécondation in vitro peut les aider

Un bilan préliminaire est réalisé chez la femme et chez l’homme. Il faut poser l’indication de cette fécondation, et le processus lui-même consiste en trois étapes :

Stimulation ovarienne ;

On va donner des petites injections d’hormones, qui vont permettre d’obtenir une dizaine d’ovocytes, qui vont se développer en même temps, contrairement au cycle naturel, où un seul ovocyte va mûrir et se développer pour atteindre l’ovulation. Ce sont des petites injections que la patiente peut s’injecter elle-même. Ça dure une dizaine de jours.

La ponction d’ovocyte ;

Par échographie, on voit les petites poches dans lesquelles se trouvent les ovules. On appelle ça les "follicules". Ces follicules grandissent, et une fois qu’ils ont atteint une taille suffisante, on peut décider d’aller récupérer les ovules : "la ponction d’ovocyte." On va récupérer par aspiration, sous contrôle échographique, le liquide qui se trouve dans ces follicules et dans lequel baigne l’ovocyte. Une fois qu’on a l’ovocyte, on va le mettre en présence de spermatozoïdes au laboratoire via l’une des deux techniques ci-dessus. Après obtention de la fécondation, on va laisser l’ovocyte fécondé en culture durant plusieurs jours. Le nombre de jours va varier en fonction de ce que les médecins estiment être le plus approprier pour les couples.

Le replacement des embryons ;

À ce moment-là, on pourra réaliser le replacement des embryons qu’on a obtenu en culture. Soit vers le troisième jour, soit vers le sixième jour. C’est ce qu’on appelle le "transfère d’embryon". L’intervalle entre la ponction et le test de grossesse est de 15 jours.