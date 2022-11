Un couple de parfumeurs anversois s'installe en pleine nature, à Michamps

Le village de Michamps, entre Bastogne et la frontière luxembourgeoise, va-t-il devenir un haut lieu de la parfumerie. En tout cas, Ivo Jacobs et Myriam Nussbaum, deux Anversois viennent d'y implanter leurs activités. Ils travaillent avec un laboratoire et parfumeur de Grasse, dans le sud de la France, qui fournit les bases de parfums. Mais à Michamps, Ivo et Myriam font mûrir leurs eaux de parfum, les mettent en flacon et à côté de leur boutique, ils proposent des ateliers parfum dans une grange transformée. A votre disposition, une soixantaine de parfums que vous pouvez sentir dans des fioles et choisir ceux qui vous conviennent le mieux et noter les numéros sur une feuille. Après, vous pourrez tester vos préférences mais le choix n’en restera pas moins difficile. " Le but, explique Myriam Nussbaum, c’est que les personnes puissent venir, en toute décontraction, se promener, sentir les parfums et surtout prendre leur temps pour choisir quelque chose qui leur va bien." intensity-perfumes.com